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Atlanta Hayvanat Bahçesi'nde Çinli dev panda çifti ilk kez ziyaretçilerle buluştu

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Atlanta Hayvanat Bahçesi'nde Çinli dev panda çifti ilk kez ziyaretçilerle buluştu
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Çinli dev pandalar Ping Ping ve Fu Shuang, ABD'nin Georgia eyaletindeki Atlanta Hayvanat Bahçesi'nde bir aydan uzun süren karantinanın ardından ilk kez ziyaretçilerle buluştu. Pandaların hayvanat bahçesinde 10 yıl kalması bekleniyor.

ATLANTA, 7 Kasım (Xinhua) -- Çinli dev pandalar Ping Ping ve Fu Shuang cuma günü ABD'nin Georgia eyaletindeki Atlanta Hayvanat Bahçesi'nde ilk kez ziyaretçilerin karşısına çıktı.

Ziyaretçilerle buluşmadan önce bir aydan uzun süre karantinada kalan panda çifti, bu süreçte yeni bambu türüne, bakıcılarına ve yeni ortamlarına uyum sağladı.

Pandalar 27 Eylül'de kiralık bir uçakla ABD'nin Atlanta kentine getirildi. Böylece yaklaşık iki yıl aradan sonra Çinli dev pandalar yeniden ABD'ye dönmüş oldu. Atlanta Hayvanat Bahçesi'ndeki son dev panda çifti ve yavruları Ekim 2024'te Çin'e dönmüştü.

Yeni pandaların hayvanat bahçesinde 10 yıl kalması bekleniyor.

Çin ve Atlanta Hayvanat Bahçesi, 20 yılı aşkın süredir dev panda koruma araştırmaları konusunda işbirliği yapıyor. Bu işbirliği kapsamında beş doğumda yedi dev panda yavrusu dünyaya geldi.

George H. W. Bush ABD-Çin İlişkileri Vakfı Başkanı ve CEO'su David Firestein, dev pandaların iki ülke arasındaki dostluğun simgesi haline geldiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua
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