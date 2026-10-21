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Atlanta'da ICE binasına yanıcı cihaz atıldığı iddiasıyla FBI soruşturma başlattı

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ABD'nin Georgia eyaletindeki Atlanta kentinde ICE binasına yanıcı bir cihaz atıldığı iddiaları üzerine FBI soruşturma başlattı. Açıklamaya göre olayda yaralanan olmadı ve binada ciddi hasar oluşmadı; ekipler olay yerinde delil toplayıp çevrede güvenlik önlemi aldı.

ABD'nin Georgia eyaletinde bulunan Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) binasına "yanıcı bir cihaz" atıldığına ilişkin iddialar üzerine soruşturma başlatıldı.

ABD Federal Soruşturma Bürosundan (FBI) yapılan açıklamada, Georgia'nın Atlanta kentindeki ICE binasına yanıcı bir cihaz atıldığı yönündeki ihbarların araştırıldığı belirtildi.

Olayda yaralanan olmadığı ve binada ciddi hasar meydana gelmediği aktarılan açıklamada, FBI ekiplerinin olay yerinde delil topladığı kaydedildi.

Açıklamada, binanın çevresinde güvenlik önlemlerinin alındığı ve soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Kaynak: AA
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