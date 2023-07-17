Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında çıkan iki orman yangınında kundaklama şüphesiyle 1 kişi gözaltına alındı. Kouvaras ve Loutraki bölgelerinde çıkan yangınlarda yerleşim bölgelerine sıçrayan alevler nedeniyle tahliyeler yapıldı. İtfaiye ekipleri yangınlara müdahale etti.

- Atina yakınlarında iki orman yangını

Kundaklama şüphesiyle 1 kişi gözaltı alındı

ATİNA - Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında iki orman yangını çıktı. Polis, kundaklama şüphesiyle 1 kişiyi gözaltına aldı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'ya 27 kilometre uzaklıktaki Kouvaras'ta ve 80 kilometre uzaklıktaki Loutraki yakınlarında orman yangını çıktı. Kouvaras'taki yangın rüzgarın etkisi ile kısa sürede büyüyerek yerleşim bölgelerine sıçrarken, Kalyvia köyündeki atlar kamyonlarla tahliye edildi.

Kundaklama şüphesiyle 1 gözaltı

Yunanistan İtfaiyesi Sözcüsü Ioannis Artopoios yaptığı açıklamada, "Şiddetli rüzgarlar nedeniyle alevler iki saat içinde 12 kilometreye kadar yayıldı" ifadelerini kullanarak, polisin kundaklama şüphesiyle 1 kişiyi gözaltına aldığını açıkladı. Kouvaras'taki yangına 68 itfaiye arabası, 16 uçak ve yaklaşık 200 itfaiyecinin müdahale ettiği aktarıldı.

Loutraki'deki yangın tren seferlerini aksattı

Loutraki yakınlarındaki yangın nedeniyle ise yaz kampındaki bin 200 çocuk ve rehabilitasyon merkezi sakinleri bölgeden tahliye edildi. Bölgedeki otoyolun bir kısmı trafiğe kapatılırken, tren seferleri kesintiye uğradı. Yangına 19 itfaiye aracı, 7 uçak ve 59 itfaiyeciyle müdahale edildiği açıklandı.