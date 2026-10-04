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Atina'daki Auto Athina'da 52 markanın 12'den fazlasını Çinli markalar oluşturuyor

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Yunanistan'ın başkenti Atina'da cumartesi günü başlayan 2026 Auto Athina, 11 Ekim'e kadar Metropolitan Expo'da sürüyor. Fuarda 52 marka yer alırken, bunların 12'den fazlası Çinli; Çin üretimi otomobiller rekabetçi fiyatları ve teknolojik özellikleriyle ilgi görüyor.

ATİNA, 4 Ekim (Xinhua) -- Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen 2026 Auto Athina'da Çinli otomobil üreticisi Changan'a ait elektrikli aracı inceleyen bir ziyaretçi, 2 Ekim 2026.

Uluslararası otomobil fuarı 2026 Auto Athina, cumartesi günü Yunanistan'ın başkenti Atina'da başladı.

Metropolitan Expo'da 11 Ekim'e kadar sürecek olan fuarda, bugüne kadarki en yüksek katılımla 52 marka ürünlerini sergiliyor. Fuara katılan markaların 12'den fazlasını Çinli markalar oluşturuyor.

Fuar katılımcıları ve ziyaretçilerine göre Çin üretimi otomobiller, rekabetçi fiyatları ve teknolojik özellikleriyle Yunanistan'da büyük ilgi görüyor. (Fotoğraf: Marios Lolos/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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