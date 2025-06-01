Atina'da Geleneksel Türk Kahvaltısı Etkinliği Düzenlendi

Atina'da Geleneksel Türk Kahvaltısı Etkinliği Düzenlendi
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Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Türkiye'nin Atina-Pire Başkonsolosluğu tarafından Dünya Kahvaltı Günü kapsamında geleneksel Türk kahvaltısının tanıtıldığı bir etkinlik gerçekleştirildi. Türk ve Yunan konukların katılımıyla yapılan etkinlikte zengin Türk kahvaltısı ikram edildi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Türkiye'nin Atina-Pire Başkonsolosluğu, geleneksel Türk kahvaltısının tanıtıldığı bir etkinlik düzenledi.

Türkiye'nin Atina-Pire Başkonsolosu Işıl Işık Civelek'in ev sahipliğinde, konsolosluk rezidansında, Dünya Kahvaltı Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte geleneksel Türk kahvaltısı ikram edildi.

Türk ve Yunan konukların misafir edildiği etkinlikte, zeytin, peynir, reçel, menemen, börek, tahin, bal, domates, salatalık, yumurta, sucuk, simit, kuru kayısı gibi geleneksel Türk kahvaltısının temel öğelerinden oluşan bir masa kuruldu.

Konuklar, geleneksel Türk kahvaltısında yer alan zengin çeşit ve lezzetlerin yanı sıra demleme Türk çayını da deneyimleme fırsatı buldu.

"Kahvaltı Türkler için sadece karın doyurmak anlamına gelmiyor"

Başkonsolos Civelek, AA muhabirine, Dünya Kahvaltı Günü çerçevesinde Türk kahvaltısını tanıttıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Kahvaltı Türkler için sadece karın doyurmak anlamına gelmiyor. Aynı zamanda sosyalleşme, bir araya gelme, bütün duygu ve düşüncelerini paylaşmak için de önemli bir vesile. Biz de bugün tüm konuklarımızla bu deneyimi beraber yaşayalım istedik ve onları da burada ağırlamaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz."

"Türk kahvaltısı mükemmel"

Konuklardan yazar Hrisa Spiropulu, ilki 1976'da olmak üzere birçok kez Türkiye'ye seyahatte bulunduğunu belirterek, "Türk kahvaltısı mükemmel. Çok zengin ve bu beni ilk andan beri çok etkilemiştir. Beni etkileyen sadece Türk mutfağının kahvaltısı değil tüm öğünler çok çeşitli ve çok lezzetli." diye konuştu.

En çok Ordu'nun yemeklerini beğendiğini kaydeden Spiropulu, Ordu ziyaretindeki çorbaları ve sarmaların kendisi için ayrı bir yeri olduğunu ve bu lezzetleri hep özlemle andığını aktardı.

Spiropulu, Türkiye'ye dair aklında kalanlar için, "Hatıralarım genellikle bu lezzetler ve kokularla ilişkili." dedi.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel
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