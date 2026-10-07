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Atina'da Filistin için gösteri düzenlendi, ABD ve NATO karşıtı sloganlar atıldı

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Atina'da Filistin için gösteri düzenlendi, ABD ve NATO karşıtı sloganlar atıldı
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Atina'da, İsrail'in Gazze'deki soykırımını protesto etmek ve Filistin'e destek vermek için gösteri düzenlendi. İsrail'in Atina Büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler, Filistin bayrakları taşıyıp Gazze'deki saldırıların sona ermesini istedi; ABD ve NATO karşıtı sloganlar attı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, İsrail'in Gazze'deki soykırımını protesto etmek ve Filistin'e destek vermek amacıyla gösteri düzenlendi.

İsrail'in Atina Büyükelçiliği önünde toplanan, aralarında Filistinlilerin de bulunduğu onlarca gösterici, Filistin bayrakları taşıyarak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Göstericiler, Gazze'deki saldırıların sona ermesini ve Filistin'in özgürlüğüne kavuşmasını talep ederken, ABD ve NATO karşıtı sloganlar attı.

Atina'yı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya da tepki gösteren göstericiler, ABD'nin İsrail'e verdiği desteği protesto etti.

Polis, gösteri dolayısıyla İsrail Büyükelçiliği çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

Kaynak: AA
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