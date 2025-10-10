Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.

Yunanistan Komünist Partisine (KKE) bağlı işçi sendikası PAME'nin çağrısıyla Atina'nın Panormu Semti'nde buluşan eylemciler, İsrail'in Atina Büyükelçiliği'ne doğru yürüdü.

Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan eylemciler, "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

Eylemciler, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınayarak, İsrail'in Atina Büyükelçiliği binasına yaklaştıklarında taşıdıkları meşaleleri yaktı.

Yunanistan'da faaliyet gösteren ve Filistin ile dayanışma içinde olan birçok inisiyatif, bugün için grev çağrısı yapmıştı. Grev kapsamında öğle saatlerinde Atina'da, Filistin'e destek amacıyla bir yürüyüş de düzenlenmişti.