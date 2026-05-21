Yunanistan'ın başkenti Atina'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, İsrail'in saldırılarını protesto etmek için Filistin destekçileri yürüyüş düzenledi. Protestocular ABD ve İsrail büyükelçiliklerine yürüyerek 'Filistin'e özgürlük' sloganları attı.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek isteyen Filistin destekçileri, başkent Atina'daki Eleftheria Parkı'nda bir araya geldi.

Filistin bayrakları taşıyan protestocular, "Filistin'e özgürlük" sloganlarıyla önce ABD'nin Atina Büyükelçiliğine, ardından da İsrail'in Atina Büyükelçiliğine yürüdü.

Protestocular, İsrail'in hem Filistin'e yönelik hem de Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na saldırılarını protesto etti.

AA muhabirine konuşan Yannis Theodorakis, İsrail'in yıllardır insan haklarını ve tüm uluslararası hukuk kurallarını ihlal ettiğini vurguladı.

Theodorakis, "Maalesef çoğu Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkenin lideri sadece soykırımı kınayan açıklamalarla yetiniyor. Bu kafi değil. Maalesef karşımızdakiler siyonist olduğu için tüm özgür ülkelerin birlik olup İsrail üzerinde diplomatik baskı oluşturması gerektiğine inanıyorum. O da olmazsa, askeri çözüm bulunsun." diye konuştu.

Annesi Filistin'de doğduğu için yıllardır burada yaşananları yakından takip ettiğini anlatan Makis Lapiez de "Bu bir memleket meselesi. Memleketini elinden aldıklarında karşı gelmelisin. İsrailliler (Filistin'i) işgal etti. Tabii ki sırtlarını büyük güçlere dayayarak. Biz nasıl burada İkinci Dünya Savaşı'nda özgürlüğümüz için savaştıysak Filistinliler de öyle, memleketleri için mücadele veriyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
