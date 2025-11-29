Atina'da Filistin'e Destek Yürüyüşü

Yunanistan'ın başkenti Atina'da "Uluslararası Filistin ile Dayanışma Günü" kapsamında Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.

Filistin'e destek veren çeşitli platformlar ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla yüzlerce kişi, "Uluslararası Filistin ile dayanışma günü" vesilesiyle başkent Atina'daki Eleftheri Parkı'nda buluştu.

Eylemciler, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını sona erdirmesi, Filistin halkına özgür ve adil bir çözüm sunulması çağrısı yaptı.

Filistin bayrakları taşıyan eylemciler "Filistin'e özgürlük" sloganları atarak İsrail'in Atina Büyükelçiliği'ne kadar yürüdü.