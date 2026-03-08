Atina'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü eylemi yapıldı
Yunanistan'ın başkenti Atina'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen eylemde, kadınlar eşitlik talep etti ve Filistinli kadınların zorluklarına dikkat çekmek için geleneksel danslar sahnelendi. Ayrıca emekçi kadınların güvenliği için önlemlerin artırılması çağrısında bulunuldu.
Yunanistan'ın başkenti Atina'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla eylem düzenlendi.
Atina'daki Klathmonas Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar attıkları sloganlarda eşitlik vurgusu yaparak tüm dünyada kadınların karşılaştığı sorunlara değindi.
Etkinlikte Filistinli kadınların yaşadığı zorluklara da dikkati çekmek amacıyla, Filistinli kadınlardan oluşan bir ekip geleneksel Filistin dansları sahneledi.
Eylemciler, ayrıca 26 Ocak'ta 4 işçi kadının ölümüyla sonuçlanan Yunanistan'daki bir fabrikada yaşanan patlamayı da hatırlatarak, emekçi kadınlar için güvenlik önlemlerinin artırılmasını istedi.
Kalabalık daha sonra parlamento binasına yürüdü.