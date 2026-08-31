Haberler

Atina'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü resepsiyonu düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla resepsiyon verildi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla resepsiyon verildi.

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes'in ev sahipliğinde Büyükelçilik konutunda düzenlenen resepsiyonda misafirleri Büyükelçi Erciyes ile eşi Hala Erciyes, Atina Silahlı Kuvvetler ve Deniz Ataşesi Doktor Deniz Kıdemli Albay Ünsal Başak ve Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğinde görevli Birinci Müsteşar Şahika Deniz Hançer karşıladı.

Resepsiyonun açılış konuşmasını yapan Büyükelçi Erciyes, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dış temsilciliklere gönderdiği bayram mesajını okudu.

Erciyes, konuşmasında 30 Ağustos'un yıllar süren bir savaş sürecinin ardından Türkiye'de barışın tekrar tesis edilmesine işaret ettiğini ve Türk-Yunan ilişkilerinde de yeni bir dönemi açan Lozan Barış Antlaşması'na giden yolu açtığını hatırlattı.

Yakın coğrafyanın karmaşık zorluklar ve artan belirsizliklerle karşı karşıya kaldığı bir dönemde, Türkiye ve Yunanistan'ın bölgede barış, istikrar ve refaha katkı sağlamak için önemli sorumlulukları olduğuna dikkati çeken Erciyes, şöyle konuştu:

"Yakın komşular ve NATO müttefikleri olarak coğrafya bizi birbirimize bağlıyor. Ortak çıkarlarımız ise fikir ayrılıklarımızdan çok daha büyük. İki ülke arasında bir dizi çözülmemiş sorun olduğunun farkındayız. Ancak komşular arasındaki fikir ayrılıkları sürekli gerilim kaynağı olmak zorunda değildir."

Büyükelçi Erciyes, iki ülke arasındaki sorunların uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkileri temelinde samimi ve anlamlı bir diyalogla, karşılıklı olarak birbirinin meşru ve hayati çıkarlarına saygı göstererek çözülebileceğine ilişkin inancını dile getirdi.

Resepsiyonda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne Limanı açıklarında yolcu gemisinin alabora olması sonucu hayatını kaybedenler için de bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Kaynak: AA
Trump'tan İran'a saldırı açıklaması! Brent petrol anında yükselişe geçti

Trump'tan piyasaları alt üst eden İran açıklaması
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın hamlesi yetmedi! Kuzey Kore'den dünyayı tedirgin eden nükleer resti

Korkulan oldu! Kararını ilan etti
Müjdeyi menajeri verdi! İşte Icardi'nin görüşme yaptığı İtalyan devi

Müjdeyi menajeri verdi! İşte Icardi'nin görüşme yaptığı dev takım
Volkan Demirel Süper Lig'e geri dönüş yolunda

Süper Lig'e geri dönüyor
Deniz Gül'ün Galatasaray için İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

Uçak kalkıyor! Victor Osimhen'in yanına yıldız golcü
İstanbul Otogarı’nda taksici terörü: 'Kısa mesafe' deyip aileyi darbettiler

İstanbul'a ayak basar basmaz dehşeti yaşadılar

Vlahovic'i tutabilene aşk olsun! Dolmabahçe'de şov yaptı

Sen neymişsin be Vlahovic!
Yer: Gaziantep! Yan odadan gelen sesleri kayda alıp paylaştı

Yan odadan gelen cinsel ilişki seslerini kayda alıp paylaştı