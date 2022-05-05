Atilla Taş, İmamoğlu'nun gazetecilerle fotoğrafına ateş püskürdü: Adam sandım, hakkımı helal etmiyorum

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ramazan Bayramı'nda Rize, Artvin ve memleketi Trabzon'a ziyaret gerçekleştirdi. Üç şehirde de vatandaşlara hitap edip onlarla bayramlaşan İmamoğlu'nun beraberindeki gazeteciler ile otobüsünde çektirdiği fotoğraf sosyal medyada gündem konusu oldu.

ATİLLA TAŞ FOTOĞRAFA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Pek çok kullanıcı Nagehan Alçı'nın da orada olmasını eleştirirken muhalif kişiliğiyle tanınan şarkıcı Atilla Taş ise söz konusu fotoğrafa adeta ateş püskürdü ve İmamoğlu'na yönelik sert ifadeler kullandı.

"HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Paylaşımında Atilla Taş, "Sizi savunacağız destek vereceğiz, bu düzen değişsin diye, yediğimiz küfrün hakaretin, tehdidin, (ödediğim bedelleri saymıyorum bile!) haddi hesabı yok! Bunun için miydi? Bu devran böyle sürecekse nedendi bu mücadele? Hakkımı helal etmiyorum!" dedi.

"ADAM SANIP ORTADA BIRAKILIYORUZ"

Bir sonraki paylaşımında ise Taş, "O kadar seçeneksiz bırakıldık ki, önümüze kim koyulsa kurtarıcı gibi bakıyoruz, adam sanıp ç.. gibi ortada bırakılıyoruz!" ifadelerini kullandı.

NAGEHAN ALÇI'DAN İMAMOĞLU'NA HAKERET EDENLERE YANIT

Öte yandan Nagehan Alçı ise kendisine hakaret edenlere köşe yazısında yanıt vererek, "Bir gazeteci olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın seyahatine davet edildiğimde elbette kabul ederim. Bu gazeteciliğin bir gereğidir. Bu davete icabet ettiğim için bana ya da bu daveti yaptığı için Sayın Ekrem İmamoğlu'na hakaret edenler Ortadoğulu kabileci kafa yapısına sahip olduklarını kanıtladılar" dedi.