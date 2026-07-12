İnşaat halindeki binada çukura düştü, itfaiye kurtardı

ANTALYA'da atıl durumda bulunan inşaat halindeki apartmana giren Osman K. (23), yaklaşık 3,5 metre derinliğindeki çukura düştü. İtfaiyenin merdiveniyle çukurdan çıkan Osman K., görüntü alan gazetecilere "Ne çekiyorsunuz. Sinema mı oynatıyoruz" dedi.

Olay, saat 11.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2811 Sokak'ta atıl durumda bulunan inşaat halindeki 4 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. İhtiyaç gidermek amacıyla binaya girdiği öne sürülen giren Osman K., içeride bulunan sertleşmiş boya kovalarına çarparak dengesini kaybetti ve 3,5 metre derinliğindeki çukura düştü. Çukurda mahsur kalan Osman K., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyenin uzattığı merdivenle çukurdan çıkan Osman K.'ya, sağlık ekibi müdahale etti.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Çukurdan çıkınca kendisini görüntüleyen basın mensuplarını gören Osman K., "Ne çekiyorsunuz. Burada sinema mı oynatıyoruz" dedi. Kolundan yaralanan Osman K., tedbir amaçlı ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı