Atıl arazi aronya ekimiyle tarıma kazandırıldı

Karasu Tepetarla Mahallesi'ndeki atıl araziye aronya ekimi

Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı'nın konuşması

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yutkun Cabak'ın konuşması Sakarya'nın Karasu ilçesinde atıl durumdaki 5 dönüm alana fındığa alternatif aronya ekimi yapıldı.

Karasu Kaymakamlığının girişimleri, Karasu Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla Tepetarla Mahallesi'nde bulunan atıl alanda 1400 aronya fidesi toprakla buluşturuldu.

Belediye Başkanı İshak Sarı, gazetecilere, çiftçi ve ilçe halkına örnek olması amacıyla yeni ürün ektiklerini belirterek, Karasu'da ürün çeşitliliğini artırmayı planladıklarını söyledi.

İlçede ağırlıklı fındık üretimi yapıldığına değinen Sarı, "Ürün çeşitliliğiyle katma değeri artırmak için 1400 fideyi ektik. Üç yıl sonra verim almayı hedefliyoruz." dedi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yutkun Cabak da ekim yapılan arazinin deneme bahçesi olduğunu anlattı.

Üreticilerin bu alanda farklı bir ürünün nasıl yetiştiğini görebileceğini anlatan Cabak, "Aronya üçüncü yılında meyveye yatar. Yetişkin aronya bahçesi yılda 2 tona yakın mahsul verebiliyor. Günümüzde kilosu 70-80 liradan satılıyor." diye konuştu.