Atıktan Sanata sergisi dünyada ilk kez Ankara'da 16 Ekim'de açılacak

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İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen "Residui: Atıktan Sanata" sergisi 16 Ekim'de CerModern'de sanatseverlerle buluşacak.

CerModern'den yapılan açıklamaya göre, IDEHA26 etkinlik programı kapsamında düzenlenen "Residui: Atıktan Sanata" sergisi CerModern'de açılacak.

Dünyada ilk kez Ankara'da izleyiciyle buluşacak sergi, tarım ve gıda atıklarının yaratıcı potansiyelini sanat ve tasarım aracılığıyla görünür kılacak.

İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı tarafından desteklenen sergi, döngüsel ekonomi kavramını sanat ve tasarımın yaratıcı olanaklarıyla buluşturuyor.

Sergi, atıkların yalnızca ortadan kaldırılması gereken malzemeler olmadığını; yeni üretim biçimlerinin ve sanatsal ifadelerin kaynağına dönüşebileceğini ortaya koyuyor.

Özel olarak oluşturulan sergi rotasıyla sunulacak

Küratörlüğünü Valentina Croci ile Hoper Aperta'dan Patrizia Catalano ve Martina Barberis Casagrande'nin üstlendiği sergi, Studio Gisto ve Nolostand tarafından tasarlandı.

Sergide sınırlı sayıda üretilmiş 9 tasarım-sanat eseri, özel olarak oluşturulan sergi rotası ve bir malzeme kütüphanesiyle birlikte sunulacak.

Ziyaretçiler, atık malzemelerin dönüşüm süreçlerini keşfederken sanatın yalnızca estetik bir ifade alanı değil, aynı zamanda sürdürülebilir gelecek üzerine düşünmenin yaratıcı yollarından biri olduğunu deneyimleyecek.

"Residui: Atıktan Sanata" sergisi, 8 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA