Kahramanmaraş'ta atık kağıtlardan üretilen karton robot öğrencilere çevre bilinci kazandırdı

Kılılı Cumhuriyet Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte, tamamen geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılan karton robot, öğrencilere çevre bilinci ve geri dönüşümün önemini interaktif bir şekilde anlattı. Proje, çocuklara geri dönüşümün somut faydalarını öğretmeyi hedefliyor.

Atık kağıtlardan üretilen karton robot, öğrencilerle buluşarak çevre bilinci ve geri dönüşümün önemine dikkat çekti.

Kentte faaliyet gösteren bir firma tarafından yürütülen sosyal sorumluluk projesi kapsamında, tamamen geri dönüştürülmüş malzemelerden tasarlanan karton robot, Kılılı Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerine tanıtıldı.

Etkinlikte öğrencilere çevre bilinci ve geri dönüşümün önemi interaktif yöntemlerle anlatıldı.

Etkinlik sırasında robot, kendi varoluş amacını anlatarak geri dönüşümün somut faydalarını öğrencilere aktardı.

Kağıt fabrikası müdürü İrfan Gümüşer, kartondan oluşan robotun firmanın mühendisleri tarafından geliştirildiğini, tamamen atık kağıtlardan üretildiğini ve yapay zeka destekli bir proje olduğunu belirtti.

Projenin çocuklara ve ailelere çevre bilinci kazandırmayı amaçladığını ifade eden Gümüşer, robotun ilk kez bu okulda öğrencilerle buluşturulduğunu aktardı.

İnsan kaynakları müdürü Mehmet Akif Uludağ da son dönemde geri dönüşüm alanında yürütülen çalışmalardan ilham aldıklarını, bu kapsamda karton robot projesini hayata geçirdiklerini kaydetti.

Etkinliğe katılan 7. sınıf öğrencisi Defne Demirci ise geri dönüşümden üretilen robotu çok beğendiğini, her öğrencinin bu tür çalışmaları görmesi gerektiğini ve robotun Kahramanmaraş şivesiyle konuşmasının etkinliği daha da ilgi çekici hale getirdiğini ifade etti.

Etkinlik, öğrencilerin karton robotla hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel
