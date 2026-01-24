Haberler

Almanya'da ATİB Genel Başkanlığına Ali Paşa Akbaş seçildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya'da Avrupa Türk İslam Birliği'nin (ATİB) 28. Dönem Olağanüstü Genel Kurulu'nda Ali Paşa Akbaş, 217 oy alarak yeni genel başkan seçildi. Akbaş, kuruluşun hedefleri arasında kurumsallaşma ve eğitim bulunduğunu vurguladı.

Almanya'da faaliyetlerini sürdüren Avrupa Türk İslam Birliğinin (ATİB) 28. Dönem Olağanüstü Genel Kurulu, Remscheid kentinde düzenlendi.

Kongrede 217 oy alan Ali Paşa Akbaş, ATİB'in yeni genel başkanı oldu.

Akbaş, sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada, kendisine gösterilen güveni "büyük bir emanet" olarak gördüğünü ifade etti.

ATİB'in köklü geçmişinden aldığı güçle günün ihtiyaçlarına cevap verebilen bir teşkilat yapısı inşa etmeyi hedeflediklerini belirten Akbaş, yeni dönem vizyonlarında kurumsallaşma ve eğitimin yer aldığını aktardı.

Akbaş, ATİB'i Avrupa'daki Türk toplumunun haklarını her platformda savunan bir yapı haline getirmeyi amaçladıklarını dile getirerek, genç nesillerin hem manevi değerlerine bağlı hem de modern çağın gerekleriyle donanmış bireyler olarak yetiştirilmesinin öncelikleri arasında olduğunu sözlerine ekledi.

ATİB Ekim 1987'de, Almanya'da yaşayan Türklerin dini ve sosyal ihtiyaçlarına cevap vermek üzere kurulmuştu.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
Suriye'de YPG'ye verilen 4 günlük süre doldu

Komşuda 4 günlük süre doldu! Ya savaş ya da ateşkes diyecekler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

107 suç kaydı olan kadın hırsız, polis baskınında baza altında yakalandı

Bazayı kaldırdıklarında bu kadınla karşılaştılar
Mehmet Ali Erbil'den şaşkına çeviren tuvalet itirafı

Mali'den şaşkına çeviren tuvalet itirafı! Hem de eşinin yanında
Tehdit edildiğini açıklayan fenomen kasaba silahlı saldırı

Tehdit edildiğini açıklamıştı! Fenomen kasap günler sonra vuruldu
ABD'de 'felç edici buz fırtınası' alarmı! Marketler talan edildi, Haberler.com Washington Temsilcisi o anları aktardı

Ülke felaketi bekliyor! Market raflarında tek bir ürün kalmadı
107 suç kaydı olan kadın hırsız, polis baskınında baza altında yakalandı

Bazayı kaldırdıklarında bu kadınla karşılaştılar
Aracını muayeneye götüren vatandaş isyan etti: Bu nasıl bir soygundur?

Aracını muayeneye götüren vatandaş isyan etti: Bu nasıl bir soygundur?
Bunun adı saf kötülük! Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı

Bunun adı saf kötülük! Tartıştığı eşini koli bandıyla bağlayıp...