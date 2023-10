Athena, Fethiye'de Cumhuriyet konseri verdi

Türk rock müziğinin önemli gruplarından Athena, Fethiye'de on binlerce kişinin katılımıyla dev bir konsere imza attı. Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları kapsamında gerçekleşen konserde Athena, hit şarkılarını seslendirdi ve unutulmaz anlar yaşattı.

Türk rock müziğinin önemli gruplarından Athena, 29 Ekim 100. yıl Cumhuriyet konseri için Fethiye'de on binlerce kişinin katılımıyla dev bir konsere imza attı.

29 Ekim Pazar gecesi Türk Rock Müziği'nin önemli ismi Athena, Fethiye Beşkaza Meydanı'nda sahne aldı .Cumhuriyet sevdalısı on binlerce Fethiye'li sokak ve caddeleri doldurup, fener alayı sonrası Beşkaza Meydanı'nda Athena'nın şarkıları ile bu muhteşem günü büyük bir coşkuyla kutladı. Arsız Gönül ile başlayan konser Gökhan'ın "Fethiye bizim için çok önemli müziğe başladığımız ilk yıllarda yazlarımızı burada müzik yaparak geçirdik ve bu çok anlamlı günde sizlerle olmak bizim için çok özel" dedi.

Athena, Arsız Gönül'ün ardından Kime Ne ve Dam Üstüne Çul Serer' ile devam ettiği konserinde 'Kafama Göre', 'Ben Böyleyim', 'Serseri Mayın', "Yaşamak Var Ya', "Her Şey Güzel Olacak', '12 Dev Adam' gibi hit olmuş şarkılarını yorumladılar. İki saatten fazla sahne üstünde kalan Athena her daim şarkılarını seyircilerinin oluşturduğu dev koro eşliğinde söyleme geleneğini Cumhuriyet'in 100.yıl konserinde de gerçekleştridi ve her dakikasında unutulmayacak anların yaşanmasını sağladı.

Gökhan Özoğuz, Hakan Özoğuz, Emre Ataker, Egemen Özkasnaklı ve Ozan Öner'den oluşan Athena sevgisi Fethiye'ye sığmayarak rekor düzeyde bir katılım sağlandı.