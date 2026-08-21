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Diyarbakır'da Düğün Çıkışı Havai Fişek Faciası: 3 Çocuk Yaralandı

Diyarbakır'da Düğün Çıkışı Havai Fişek Faciası: 3 Çocuk Yaralandı
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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde düğün çıkışında havai fişek patlatan 3 çocuk, fişeklerin aniden infilak etmesi sonucu yaralandı. Patlama anı güvenlik kamerasına yansırken, yaralı çocuklardan birinin yüzü ve vücudunda yanıklar oluştu.

DİYARBAKIR'da düğün çıkışında havai fişek patlatan 3 çocuk, fişeklerin aralarında aniden infilak etmesi sonucu yaralandı. Çocuklardan birinin yüzü ve vücudunda yanıklar oluşurken, patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 19 Ağustos gecesi Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Düğün çıkışında 3 çocuk ellerindeki havai fişekleri yakıp ateşledi. Bu sırada havai fişekler çocukların arasında aniden infilak etti. Patlamada 3 çocuk yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Çocuklardan birinin yüzü ve vücudunda yanıklar oluştuğu öğrenildi.

Yaşananlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çocukların havai fişekleri yaktığı ve kısa süre sonra yaşanan patlamanın ardından çevreye kaçıştıkları görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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