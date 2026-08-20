Haberler

Diyarbakır'da havai fişek yüzüne isabet etti, hastanede arbede

Diyarbakır'da havai fişek yüzüne isabet etti, hastanede arbede
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da bir düğün salonu önünde havai fişek ateşleyen H.K., fişeğin yüzüne isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Hastanede yakınları arasında arbede çıktı, güvenlik önlemleri alındı ve soruşturma başlatıldı.

DİYARBAKIR'da H.K.'nin (25) düğün salonunun önünde ateşlediği havai fişek, yüzüne isabet etti. Ağır yaralanan H.K.'nin yakınları arasında hastanede arbede yaşandı.

Olay, dün akşam saatlerinde kent merkezindeki bir düğün salonunda meydana geldi. H.K.'nin salonun önünde ateşlediği havai fişek, yüzüne isabet etti. H.K. ağır yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. H.K., ilk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yaralının yakınları arasında arbede çıkarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Hastane çevresinde güvenlik önlemi alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Masada iki senaryo var! İşte memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranları

İşte memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranları
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha kapıda! Aziz Yıldırım 'Kulüp bul' dedi

Fener'de bir ayrılık daha! Aziz Yıldırım "Kulüp bul" dedi
Nereden nereye! İşte Yasin Öztekin'in yeni takımı

Nereden nereye! Yeni takımı çok konuşulur
Canlı yayında bir kadını bıçaklamıştı! 'Karagül' lakaplı sosyal medya fenomeni tahliye edildi

Canlı yayında kadını bıçaklamıştı! 'Karagül' hakkında yeni karar
Fenerbahçe'den sürpriz Arda Güler açıklaması

Fenerbahçe'den sürpriz açıklama! Tekrarlanırsa suç duyurusu yapılacak
Gurbetçi ailenin aracını durdurdular! Üzerlerinden servet çıktı

Gurbetçi ailenin aracını durdurdular! Üzerlerinden servet çıktı
Mart ayında evini satıp 1 kilo altın almıştı! İşte 6 aylık kazancı

Mart ayında evini satıp 1 kilo altın almıştı! İşte 6 aylık kazancı
Rusya'dan İsrail'e tarihi uyarı: Bu gidişle yok olacaklar

İsrail'in son hamlesi Rusya'nın sabrını taşırdı: Yok olacaksınız