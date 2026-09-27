Ateşkesi ihlal eden İsrail ordusu Gazze'de sivil araca saldırdı, bir Filistinli öldü

Ateşkesi ihlal eden İsrail ordusu Gazze'de sivil araca saldırdı, bir Filistinli öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ateşkesi ihlal eden İsrail ordusu Gazze'de sivil araca İHA ile saldırdı; bir Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar ve ölen kişinin cenazesi Şifa Hastanesine getirildi, Filistin televizyonu yanan aracın görüntülerini yayımladı.
Ateşkesi ihlal eden İsrail ordusunun Gazze kentinin sanayi bölgesinde sivil araca yönelik düzenlediği saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Gazze kentindeki sanayi bölgesinde seyir halindeki bir sivil araç İsrail insansız hava araçlarınca (İHA) hedef alındı.
Saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Sağlık kaynakları saldırıda hayatını kaybeden Şadi Ebu Hasira'nın cenazesinin ve yaralıların Şifa Hastanesine getirildiğini aktardı.
Filistin televizyonu da İHA saldırısının ardından yanan aracın görüntülerine yer verdi.