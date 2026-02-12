Ateşkesi ihlal eden İsrail ordusu, Gazze'de bir Filistinliyi öldürdü, 4 kişiyi yaraladı

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde hedef aldığı bir Filistinlinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail, Gazze'de 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor.

Bölgedeki AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İsrail ordusu, kuzeydeki Gazze kentinin Tuffah Mahalesi'nde açtığı ateş sonucu Muhammed Selim Debabiş isimli genç yaşamını yitirdi. Debabiş'in cenazesi Baptis Hastanesine kaldırıldı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Burec Mülteci Kampı'nda da İsrail ordusunun sivilleri hedef alan saldırısında 4 kişi yaralandı.

Burec Mülteci Kampı'nda yaralananlar, bölgedeki Aksa Şehitleri Hastanesine kaldırıldı.

İsrail ordusunun, sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde düzenlediği saldırıda 2 çocuk ve ile bir kadın yaralanmıştı.