Haberler

Ateşkesi ihlal eden İsrail ordusu, Gazze'de bir Filistinliyi öldürdü, 4 kişiyi yaraladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde hedef aldığı bir Filistinlinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde hedef aldığı bir Filistinlinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail, Gazze'de 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor.

Bölgedeki AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İsrail ordusu, kuzeydeki Gazze kentinin Tuffah Mahalesi'nde açtığı ateş sonucu Muhammed Selim Debabiş isimli genç yaşamını yitirdi. Debabiş'in cenazesi Baptis Hastanesine kaldırıldı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Burec Mülteci Kampı'nda da İsrail ordusunun sivilleri hedef alan saldırısında 4 kişi yaralandı.

Burec Mülteci Kampı'nda yaralananlar, bölgedeki Aksa Şehitleri Hastanesine kaldırıldı.

İsrail ordusunun, sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde düzenlediği saldırıda 2 çocuk ve ile bir kadın yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Hosni Nedim - Güncel
Meclis'teki yumruklu kavga Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi

Bu görüntüler Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi
Şifonyerin alt çekmecesinde gizli bir geçit bulundu

Şifonyerin alt çekmecesini çekti, gördüğü karşısında donup kaldı
Emekli polis 3 kuruş için kardeşini öldürüp kafasına sıktı

Emekli polis 3 kuruş için kardeşini öldürüp kafasına sıktı
Ünlü oyuncu piyasayı dolandırıp Türkiye'den kaçtı iddiası! Yakalama kararı çıkarıldı

Ünlüler peşinde! Yakışıklı oyuncu piyasayı dolandırıp ülkeden kaçtı
X'de 137 takipçisi olan parti nasıl yüzde 9 çıktı? Anket şirketinden açıklama var

X'de 137 takipçisi olan parti nasıl yüzde 9 çıktı? Anket şirketinden açıklama var
Cankan'dan hayranlarını üzen haber

Cankan'dan hayranlarını üzen haber
Onu daha önce böyle görmediniz! Merdivene oturup özür videosu çekti

Onu daha önce böyle görmediniz! Merdivene oturup özür videosu çekti