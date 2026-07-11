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İsrail'in Gazze'de bir aracı hedef alması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

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İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'nin Nusayrat Kampı yakınlarında sivil bir aracı hedef aldı. Saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı yakınlarında sivil bir aracı hedef aldığı saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

AA'ya konuşan yerel sağlık kaynakları, İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısındaki Reşid Caddesi'nde seyreden sivil bir aracı hedef aldığını belirtti.

Saldırıda 1 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen neredeyse her gün Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenliyor.

Son açıklanan resmi verilere göre, Gazze'de ateşkesten bu yana İsrail'in saldırılarında 1092 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 535 kişi yaralandı, enkaz altından ise 800 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybı 73 bin 221'e, yaralı sayısı 173 bin 643'e yükseldi.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu
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