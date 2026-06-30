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İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'de düzenlediği hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti

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İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’ta bir motosikleti İHA ile hedef aldı. Saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre ateşkesin başladığı 10 Ekim 2025’ten bu yana ölü sayısı 1053’e yükseldi.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 2 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir motosikleti İHA'yla hedef aldığı belirtildi.

Haberde, İsrail'in söz konusu saldırısında 2 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre, Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1053 kişi hayatını kaybetmiş, 3 bin 406 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi
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