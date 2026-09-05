Gazze'de 48 Saatte 17 Can Kaybı

Ateşkese rağmen İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze'de son 48 saatte 17 kişinin cenazesinin hastanelere getirildiği bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Ateşkese rağmen İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'de son 48 saatte 17 kişinin cenazesinin hastanelere getirildiği, bunlardan birinin daha önceki saldırılarda aldığı yara nedeniyle kurtarılamadığı, 11'inin de enkaz altından cesedinin çıkarıldığı, ayrıca 27 kişinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1344 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 464 kişinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 73 bin 651'e, yaralı sayısının 174 bin 575'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada "Şehitler Komisyonu" tarafından öldüğü tespit edilen 160 kişinin de toplam can kaybı sayısına eklendiği aktarıldı.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA