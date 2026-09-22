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Ateşkese rağmen İsrail'in Gazze saldırılarında 2 Filistinli öldü, biri çocuk 4 yaralı

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BM 81. Genel Kurulu'nda Filistin görüşülürken, İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli yaşamını yitirdi, biri çocuk 4 kişi yaralandı. Kuzeydeki et-Tuffah Mahallesi ve güneydeki Han Yunus'ta sivil hedefler vuruldu, yaralılar Şifa Hastanesi'ne kaldırıldı.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 2 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, biri çocuk 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

ABD'nin New York kentinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'nda Filistin görüşülürken, İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara devam ediyor.

Bölgedeki AA muhabirinin hastane kaynaklarından edindiği bilgiye göre, İsrail ordusunun kuzeydeki Gazze kentinin et-Tuffah Mahallesi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden 2 Filistinlinin cansız bedeni ile biri çocuk 3 yaralı Şifa Hastanesi'ne getirildi.

Görgü tanıkları da İsrail'in Tuffah Mahallesi'nde bir kahvehane yakınını insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığını aktardı.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir sivil aracı İHA'yla hedef aldı.

Sabah saatlerinde Han Yunus kentinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli bir kadın yaralandı.

Gazze'de 10 Ekim 2025'te ateşkes yürürlüğe girmesine rağmen İsrail ordusu bölgeye sık sık saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA
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