İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 5 kişi öldü

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 15 Mayıs'ta 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Sur kentine bağlı Tayr Falsay beldesine İsrail tarafından düzenlenen saldırıda 1'i çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü çocuk olmak üzere 8 kişi yaralandı.

Tayr Diba beldesindeki saldırıda da 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybederken, aralarında 1 kadının da bulunduğu 3 kişi yaralandı.

Zerariyye ve Cebşit beldelerine düzenlenen saldırılarda ise toplam 4 kişi yaralandı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında 4. tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 2 bin 988'e yükseldiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

