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İsrail'in Lübnan'ın güneyine geceden bu yana düzenlediği saldırılarda 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

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İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye ve Sur kentlerine düzenlediği saldırılarda 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Saldırılarda bir bina yerle bir olurken, hastane çevresindeki bir banka binası da yıkıldı.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'a gece saatlerinde düzenlediği saldırılarda 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Duveyr beldesinde bir binayı bombaladı.

Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, hedef alınan bina yerle bir oldu.

Kentin Habbuş beldesi yolu üzerinde İsrail ordusuna ait insansız hava aracı bir motosikleti hedef aldı ve bir kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Nebatiye'nin çeşitli beldelerini hedef alan saldırılarını da sürdürdü.

Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde İsrail ordusunun hedefinde Burc Kalavay ve Deyr Kifa beldeleri vardı.

Ayrıca, İsrail ordusunun kentin Cebel Amil Hastanesi çevresine düzenlediği saldırıda bir bankaya ait bina yıkılırken, 12 kişi de yaralandı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 526 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından dün İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla geniş kapsamlı bir ateşkes konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu.

Ancak duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
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