Haberler

İsrail ordusunun İHA saldırısında bir Lübnan askeri ağır yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde düzenlediği İHA saldırısında bir Lübnan askerini ağır yaraladı. Saldırı, ateşkes ihlali olarak kayıtlara geçti.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 1 Lübnan askerinin ağır yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'e ait bir İHA, Nebatiye'deki Necde Hastanesi yakınlarında hareket halindeki bir askeri hedef aldı ancak saldırıda asker yara almadı.

Açıklamada, aynı askerin kısa süre sonra Nebatiye ile Kefer Rumman yolu üzerinde yeniden hedef alındığı ve bu saldırıda ağır yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 711 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından 3 Haziran'da İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla "geniş kapsamlı ateşkes" konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu.

Hizbullah ise şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı. Ancak duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
Bakan Gürlek'ten Avrupa Parlamentosu'nun yaptırım listesinde yer alacağı iddialarına sert yanıt

Bakan Gürlek'ten yaptırım listesine alınacağı iddialarına sert tepki

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ederson'dan sürpriz Fenerbahçe kararı

Ederson'dan sürpriz Fenerbahçe kararı
Yavaş ile Dervişoğlu arasında güldüren diyalog: Bizi iyice yaşlı yaptın

Dervişoğlu'nun ısrarına Yavaş'tan esprili yanıt
Iğdır'daki polis şiddeti iddiasına soruşturma: İçişleri Bakanlığı harekete geçti

Iğdır'da gündem olan olay mercek altında
Başkenti sağanak ve dolu vurdu, yaşam durma noktasında geldi

Yaz ortasında kış kabusu! Şehirde hayat durma noktasına geldi

Erzurum'da acılı piknik: Köprüde barfiks çekerken dereye düşen genç hayatını kaybetti

Barfiks denemesi ölümle bitti
Kılıçdaroğlu CHP'si yüzde kaç oy alır? Özgür Özel, anket sonucu paylaştı

Kılıçdaroğlu CHP'si yüzde kaç oy alır? Özel, anket sonucu paylaştı
12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek

12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek