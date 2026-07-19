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İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti

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İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentine saldırı düzenledi. İlk belirlemelere göre biri kadın 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Ayrıca Han Yunus'ta İsrail ateşiyle 5 yaşındaki bir kız çocuğu başından yaralandı. İsrail'in saldırıları Ekim 2023'ten bu yana 73 bin Filistinlinin ölümüne yol açtı.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentine düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre biri kadın 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail topçu birlikleri, Gazze kentinin doğusundaki Zeytun Mahallesi'nde bulunan Keşku Caddesi'ni hedef aldı.

İlk belirlemelere göre saldırıda biri kadın 3 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Saldırının ardından enkaz altından çıkarılan 3 Filistinlinin naaşı, Gazze kentindeki Şifa Hastanesi'ne getirildi.

İsrail ateşinde 5 yaşındaki kız çocuğu yaralandı

Öte yandan Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında yer alan El-Mevasi bölgesinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 5 yaşındaki bir kız çocuğu başından yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'ten bu yana 73 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırılarını, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen sürdürüyor.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar
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