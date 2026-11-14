Ateşkese rağmen Gazze'de son 48 saatte 16 kişi yaşamını yitirdi, 68 kişi yaralandı

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İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 48 saatte 16 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Ateşkese rağmen İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'de son 48 saatte hastanelere 16 kişinin naaşı ile 68 yaralının getirildiği belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1643 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 bin 964 kişinin yaralandığı; aynı dönemde enkaz altından 850 kişinin cenazesinin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 74 bin 695'e, yaralı sayısının 176 bin 93'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA