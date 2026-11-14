Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ateşkese rağmen Gazze'de son 48 saatte 16 kişi yaşamını yitirdi, 68 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ateşkese rağmen sürdürdüğü saldırılarda son 48 saatte hastanelere 16 kişinin naaşı ile 68 yaralının getirildiğini açıkladı. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana 1643 kişi yaşamını yitirdi, 5 bin 964 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 48 saatte 16 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Ateşkese rağmen İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'de son 48 saatte hastanelere 16 kişinin naaşı ile 68 yaralının getirildiği belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1643 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 bin 964 kişinin yaralandığı; aynı dönemde enkaz altından 850 kişinin cenazesinin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 74 bin 695'e, yaralı sayısının 176 bin 93'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA
Bu haber 196 sitede yayınlandı.
Bahçeli'nin de katıldığı şehit cenazesinde boğazların düğümlendiği an

Bahçeli'nin de katıldığı şehit cenazesinde boğazların düğümlendiği an
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Haberler.com gündeme getirdi, şehidin evine gönderilen yemek için belediye başkanı özür diledi

Şehidin evinde skandal! Gündeme getirdik, belediye başkanı özür diledi
Antalya'da kuş yakalamak için çatıya çıkan 12 yaşındaki çocuk, havalandırma boşluğuna düşüp hayatını kaybetti

12 yaşındaki Mete, kuş yakalamak için çıktığı çatıdan sağ inemedi
Fona 300 milyonla girip 28 milyarla çıkan iş insanı kim? 'Türkiye’nin Bezos’u olayım' demiş56

300 milyonla girdi, 28 milyarla çıktı: Türkiye’nin Bezos’u olayım
Muğla'da Hazine ve orman arazilerini parselleyip sattılar! 45 kişi 138 milyon lira mağdur oldu, 18 tutuklama

Devletin arazisini parsel parsel sattılar! 138 milyonluk vurgun
Pendik'te trafikte tartıştığı motokuryeyi bıçakla tehdit etti! O anlar kask kamerasında

Trafikte motokuryeye bıçak çekti: Senin boğazını keseceğim
Alevler önce ahırı, sonra evi sardı! Tüm serveti gitti

Alevler önce ahırı, sonra evi sardı! Tüm serveti gitti
Antalya'da kanala uçan motosikletin sürücüsü arandı! Kazadan sonra evine gittiği ortaya çıktı

Kanala uçan motosikletin sürücüsü arandı! Meğer evine gitmiş