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Ateşkese rağmen Gazze'de son 24 saatte 3 Filistinli hayatını kaybetti

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Gazze'de ateşkese rağmen İsrail'in sürdürdüğü saldırılarda son 24 saatte 3 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığına göre 10 Ekim 2025'ten bu yana can kaybı 1650, yaralı sayısı 5 bin 975.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Açıklamada, İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze'de son 24 saatte hastanelere 3 kişinin cenazesi ile 7 yaralının getirildiği, hayatını kaybedenlerden birinin daha önce yaralananlar arasında bulunduğu aktarıldı.

Bölgede ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1650 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, 5 bin 975 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 850 kişinin cenazesinin çıkarıldığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 74 bin 702'ye, yaralı sayısının ise 176 bin 105'e yükseldiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA
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