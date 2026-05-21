İsrail ordusunun, Gazze'de yerinden edilenlerin çadırına düzenlediği saldırıda bir kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistinli resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus'un Mevasi bölgesinde zorla yerinden edilenlerin kaldığı bir çadırı hedef aldı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimine yönelik İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir çadırda yangın çıktı.

Yangın sonucu Filistinli bebek Rahil Ebu Camus yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen neredeyse her gün Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenliyor.

Resmi verilere göre ateşkesten bu yana İsrail'in saldırılarında 883 Filistinli öldürüldü, 2 bin 600'den fazla kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybı 72 bin 775'e, yaralı sayısı da 172 bin 750'ye yükseldi.