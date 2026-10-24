Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ateşkese rağmen Gazze'de İsrail saldırılarında 3 Filistinli öldü, 9 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli öldü, 9 kişi yaralandı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre Ekim 2025 ateşkesini ihlal eden saldırılarda şu ana kadar 1547 Filistinli öldü, 5 bin 559 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze kentinin batısındaki Er-Rimal Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda Muhammed Anan er-Revag hayatını kaybetti, biri ağır 3 kişi yaralandı.

Görgü tanıkları, İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA), Gazze kentinin batısındaki mahallede Filistinlilerin bulunduğu bölgeye en az bir füze attığını belirtti.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında ise İsrail ordusuna ait askeri araçlardan Filistinlilerin evlerine ateş açılması sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti.

Beyt Lahiya beldesinin Tel ez-Zeheb bölgesinde de İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Fatıma Ebu el-Leben yaşamını yitirdi. Aynı bölgede İsrail ateşiyle boynundan vurulan bir Filistinli kadın da ağır yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kenti ile Megazi Mülteci Kampı'nın doğusunda İsrail askeri araçlarından açılan ateş sonucu 3 Filistinli yaralandı.

Deyr el-Belah'ın doğusundaki Masdar köyünün doğusunda ise İsrail'e ait bir İHA'nın attığı bombanın şarapnel parçaları nedeniyle 2 Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu, uluslararası çağrılara rağmen Gazze Şeridi'nde sivilleri hedef alan saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını ihlal eden saldırılarında şu ana kadar 1547 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 559 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı soykırımda şu ana kadar 74 bin 540 Filistinli hayatını kaybetti, 175 bin 678 kişi yaralandı.

Kaynak: AA
Bu haber 108 sitede yayınlandı.
Beşiktaş'a kötü haber! Ümit Akdağ'ın eli kırıldı

Eyvahlar olsun! Yıldız ismin eli kırıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maltepe'de gecekondu yangını! 12 yaşındaki İbrahim kurtarılamadı, anne ve babası yaralı

Alevlerin arasında kaldılar! 12 yaşındaki İbrahim kurtarılamadı
İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu: Seçimle gelen seçimle gider

Gergin genel kurul! Baro Başkanı Kaboğlu açtı ağzını yumdu gözünü

Görüntü Türkiye'den! Gecenin karanlığında dehşete düşüren olay

Görüntü Türkiye'den! Gecenin karanlığında dehşete düşüren olay
MasterChef Türkiye'de kriz! Çekimler durdu, yeni bölüm yok

MasterChef Türkiye'de kriz! Çekimler durdu, yeni bölüm yok
Yunan televizyonunda dikkat çeken itiraf: Türkiye bizi hazırlıksız yakaladı

Yayına damga vuran Türkiye sözleri: Bizi hazırlıksız yakaladılar
İşçiler ölümle burun buruna geldi! İşte o korkunç anlar

İşçiler ölümle burun buruna geldi! İşte o korkunç anlar
Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye veda: Mayıstan sonra yokum

Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye veda: Bundan sonra yokum