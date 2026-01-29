Haberler

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda iki Filistinli yaşamını yitirdi. 5 yaşındaki bir çocuk ise keskin nişancı kurşunuyla yaralandı. Saldırılar, Gazze'nin Han Yunus ve Zeytun bölgelerinde gerçekleşti.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail ordusuna ait askeri araçlardan Filistinlilere ateş açıldı.

Han Yunus'un doğusunda "Sarı Hat" yakınlarındaki Şeyh Nasır bölgesinde 19 yaşındaki Usame İmran, İsrail askeri aracından açılan ateşle hayatını kaybetti.

Aynı bölgede İsrail askerlerinin yeniden ateş açması sonucu 32 yaşındaki Ahmed Barbah da yaşamını yitirdi.

5 yaşındaki çocuk keskin nişancı kurşunuyla yaralandı

Öte yandan yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusundaki keskin nişancılar, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 5 yaşındaki Yamin Cerade'yi hedef alarak yaraladı.

Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'nde de İsrail ordusuna ait insansız hava aracından (İHA) açılan ateş sonucu 27 yaşındaki bir Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu, Refah'ın kuzeyindeki konutları yıkmaya devam ediyor.

Kaynak: AA / Hosni Nedim - Güncel
