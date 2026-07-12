Haberler

Gazze'de İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 9 yaşındaki Tala Cuma Ebu Matar hayatını kaybetti. Nusayrat Mülteci Kampı ve Han Yunus'ta da ölümler yaşandı. İsrail'in saldırıları ve askeri tahkimat faaliyetleri sürüyor.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda 9 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.

İsrail'in ateşkese rağmen sürdürdüğü saldırılar, Gazze'de can almaya devam ediyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısında yer alan En-Nuveyri Tepesi bölgesine açtığı ateş sonucu 9 yaşındaki Tala Cuma Ebu Matar yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin Satr el-Garbi bölgesine dün düzenlenen İsrail saldırısında yaralanan Muhammed Macid Ebu Suneyde ile Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusunda önceki gün İsrail askerlerinin açtığı ateşte ağır yaralanan Mahmud Muhammed Tevfik Muslih de tedavi gördükleri hastanelerde hayatını kaybetti.

Öte yandan İsrail ordusunun Han Yunus'un güneybatısındaki El-İklimi bölgesine rastgele ateş açtığı, zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırların isabet aldığı ve büyük panik yaşandığı belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin Mevasi bölgesinde işgal ve askeri tahkimat faaliyetlerini sürdürdüğü, bu kapsamda toprak setler ve güvenlik bariyerleri inşa ettiği aktarıldı.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen neredeyse hemen her gün Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar
Meclis'te kritik hafta! Milyonları ilgilendiren 3 düzenleme geliyor

Meclis'te kritik hafta! Milyonları ilgilendiren 3 düzenleme geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözaltına alınan Çankaya Belediyesi Başkanı Güner'den mesaj: Sizlere mahcup olacak hiçbir şey yapmadım

Havalimanında gözaltına alınan CHP'li başkandan mesaj ver
Özbekistan'dan 33 yıl sonra tarihi karar! O harfler resmen değişiyor

33 yıl sonra tarihi karar! Türkçe harfler kullanılacak
Ticaret Bakanlığı satışa çıkardı! Fiyatları 60 bin liradan başlıyor

Telefon fiyatına otomobil! Yüzlercesi satışa çıkarıldı
Kastamonu'da denize uçan otomobilin sürücüsü öldü

Denize uçan otomobilin sürücüsü öldü
Akaryakıt istasyonlarında skandal bitmiyor! Pompacıdan genç kadın için olay sözler

Skandal bitmiyor! Pompacıdan genç kadının arkasından iğrenç sözler
Netanyahu'dan Graham'a veda: İsrail en büyük dostlarından birini kaybetti

Netanyahu'yu yıkan haber! Paylaştığı mesaj büyük ses getirdi
Katar’ın eski Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani hayatını kaybetti

Arap ülkesinin kaderini değiştiren isim hayatını kaybetti