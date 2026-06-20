İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'de düzenlediği saldırılarda 4'ü aynı aileden 7 kişi öldü

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 2'si çocuk 4'ü aynı aileden, biri kadın olmak üzere 7 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrail ordusu, sabahın erken saatlerinde kuzeydeki Gazze kentinde Safedi ailesine ait evi bombaladı.

Saldırı sonucu aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. İsrail'in Gazze kentinin kuzey bölgesinde düzenlediği saldırıda ise bir kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde de Filistinli bir kadına ateş açtı, Tagrid Zamlat isimli Filistinli kadın hayatını kaybetti.

Sağlık yetkilileri de AA muhabirine yaptıkları açıklamada, İsrail deniz kuvvetlerinin, Gazze şehrinin batısındaki El-İmadi bölgesinde, El-Bahr Caddesi'ndeki yerinden edilmiş kişilerin çadırlarını hedef alarak ateş açması sonucu Filistinli Kemal Ahmed es-Seyyid'in (62) yaşamını yitirdiği dile getirdi.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini neredeyse her gün hedef alıyor.

Son resmi verilere göre, ateşkesten bu yana İsrail'in saldırılarında 1012 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 208 kişi yaralandı.