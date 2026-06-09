İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 8 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 8 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 8 ölü ve 34 yaralının getirildiği, yaşamını yitirenlerden 7'sinin yeni saldırılarda, birinin ise daha önce aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 978 kişinin öldürüldüğü, 3 bin 97 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 782 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı kaydedildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 988'e, yaralı sayısının da 173 bin 205'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca ambulans ve sivil savunma ekiplerinin yetersizliği nedeniyle enkaz altında ve yol kenarlarında halen ulaşılamayan cenazelerin bulunduğu vurgulandı.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.