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İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'deki saldırılarında son 24 saatte 12 kişi hayatını kaybetti

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İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılarında son 24 saatte 12 Filistinli hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Ateşkesten bu yana toplam can kaybı 1180'e yükseldi.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 12 Filistinli yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 12 kişinin naaşının ulaştırıldığı, bunlardan birinin daha önce aldığı yara nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Saldırılarda ayrıca 12 kişinin yaralandığı ve hastanelere sevk edildiği ifade edildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1180 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 810 kişinin yaralandığı, enkazdan ise 802 kişinin cenazesinin çıkarıldığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze'ye Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 305'e, yaralı sayısının ise 173 bin 918'e yükseldiği bildirildi.

Gazze'de enkaz altında ve yollarda halen çok sayıda kişinin bulunduğu, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin yetersiz imkanlar nedeniyle bu kişilere ulaşamadığı belirtildi.

Kaynak: AA / Halime Afra Aksoy
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