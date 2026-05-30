İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güney beldelerine düzenlediği saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'ın güney bölgelerine yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları gece saatlerinden bu yana Cizzin bölgesindeki Reyhan, Secid ve Katrani beldelerinin çevresine hava saldırıları düzenledi.

İsrail ordusu sabah saatlerinde Mercayun ilçesindeki Arid Mercayun mevkiinde büyük bir patlatma gerçekleştirirken, ardından Dibbin beldesine yönelik hava saldırıları düzenledi. Daha sonra Dibbin, Arid Dibbin ve Bilat beldeleri yeniden hedef alındı.

İsrail savaş uçakları Bint Cubeyl ilçesine bağlı Cümeycime beldesine 2 dalga halinde saldırı düzenlerken, Ganduriyye ve Furun beldelerine de 4 hava saldırısı gerçekleştirdi.

Mercayun'daki elektrik santrali çevresi ile Arid Mercayun bölgesi yoğun topçu atışlarıyla hedef alınırken, Yatır ve Kefertebnit beldeleri de hava saldırılarına maruz kaldı.

Öte yandan, Ensar beldesinde bir eve insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda bir baba ve oğlu hayatını kaybetti, aynı aileden 7 kişi yaralandı.

Habbuş-Nebatiye yolunda bir kamyoneti hedef alan İHA saldırısında da 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi ağır yaralandı.

Nebatiye'deki Nebih Berri Devlet Hastanesi'ne giden yolun hedef alındığı başka bir İHA saldırısında ise 3 kişi yaralandı.

İsrail savaş uçakları Ensar beldesindeki bir ticaret merkezini yıktı, Zebdin ve Haruf beldelerine de hava saldırıları düzenledi. Haruf'taki saldırıda bir evin yıkıldığı bildirildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı yaptığı son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 355 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini söylemişti.