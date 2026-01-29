Haberler

Ataşehir'de devrilen ağaç park halindeki otomobile ve iş yerine zarar verdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ateşehir'de akşam saatlerinde şiddetli rüzgar yüzünden bir ağaç park halindeki otomobilin ve bir iş yerinin tentesinin üzerine devrildi. İhbar üzerine itfaiye ekipleri bölgeye sevk edilerek devrilen ağaç kesildi.

Ateşehir'de, şiddetli rüzgarın etkisiyle park halindeki otomobilin ve bir iş yerinin tentesinin üzerine devrilen ağaç hasara neden oldu.

Kentte akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Yenişehir Mahallesi Baraj Yolu Caddesi'nde bir ağaç park halindeki otomobil ile bir iş yerinin tentesinin üzerine devrildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla devrilen ağaç kesilerek bulunduğu yerden kaldırıldı.

Devrilen ağaç nedeniyle otomobilde ve iş yerinde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
YPG/SDG'liler güvence peşinde! O belge için kuyruğa girdiler

Bu da "eman belgesi" kuyruğu!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyada bir ilk! Altın Sokak'ı resmen tanıttılar

Dünyada bir ilk! Altın Sokak'ı resmen tanıttılar
Tartışma yaratan Jiu-Jitsu eğitimi: Buna izin verilmez

Tartışma yaratan görüntü: Buna izin veren...
Kars'ta 2 gündür kayıp olan Savaş Güzel asansör boşluğunda ölü bulundu

İki gündür kayıptı, cansız bedeni devlet dairesinden çıktı
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
Dünyada bir ilk! Altın Sokak'ı resmen tanıttılar

Dünyada bir ilk! Altın Sokak'ı resmen tanıttılar
Gamze Özçelik 'Duam, şükrüm' dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı

Gamze Özçelik "Duam, şükrüm" dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı
Teknik direktörü duyurmuştu: Beklenen ayrılık gerçekleşti

Beklenen ayrılık gerçekleşti