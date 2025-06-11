Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü Üçüncü Günde Seydiler'e Ulaştı

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Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'ndan Anadolu'ya sevk edilen silah ve cephanenin taşındığı güzergahta düzenlenen 'Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü', üçüncü gününde Seydiler ilçesine ulaştı. Yürüyüşçüler, köy halkı tarafından ayran ikramıyla karşılandı ve kamp yapmak üzere Halkacılar Yaylası'na geçti. Yürüyüş yarın Kastamonu'da sona erecek.

Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği 95 kilometrelik güzergahta düzenlenen "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü", üçüncü gününde sürdü.

İnebolu Türk Ocakları önünden 9 Haziran'da başlayan yürüyüşün üçüncü gününde Seydiler ilçesine ulaşan yürüyüşçüler, Şehit Şerife Bacı ve Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

Seydiler ilçesi Çiğilerik köyü muhtarı Ali Sami Tuğlu ve köy halkı tarafından yürüyüşçülere yol güzergahında ayran ikram edildi.

Güzergahın 70 kilometrelik kısmını tamamlayan yürüyüşçüler, Seydiler ilçesindeki Halkacılar Yaylası'nda kamp yapıp, yarın 25 kilometre daha yürüyerek Kastamonu'ya ulaşacak.

Yürüyüş, yarın Kastamonu'da sona erecek.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
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