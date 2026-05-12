Atatürk Üniversitesi, Polonya'daki forumda Avrupa'nın köklü üniversiteleriyle işbirliği yaptı

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Polonya'da düzenlenen '2. Türkiye-Polonya Rektörler Forumu'nda yeni işbirlikleri imzaladı. İlaç ve biyoteknoloji alanında stratejik projelerin geliştirilmesi hedefleniyor.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Polonya'da düzenlenen "2. Türkiye-Polonya Rektörler Forumu" kapsamında yükseköğretim kurumları arasında yeni işbirliği adımlarına imza attı.

Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre Hacımüftüoğlu, forum kapsamında düzenlenen "Tıp ve Doğa Bilimlerinde Türkiye-Polonya İşbirliği Fırsatları" konulu oturumda söz aldı.

Küresel sağlık krizlerinin ülkeler için stratejik dersler içerdiğine dikkati çeken Hacımüftüoğlu, pandeminin ilaç ham maddesi üretiminde dışa bağımlılıkta oluşturduğu riskleri açık şekilde ortaya koyduğuna işaret etti.

Hacımüftüoğlu, üniversiteleri bünyesinde kurulan İlaç, Aşı ve Biyoteknoloji Enstitüsünün bu ihtiyaca cevap vermek amacıyla hayata geçirildiğini anlatarak, "Bugün enstitümüzde 11 farklı araştırma grubunda görev yapan 88 bilim insanımız, stratejik öneme sahip 100 ilaç ham maddesinin ülkemizde üretimine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir. Her bir araştırma grubuna sağlanan destekler sayesinde elde edilen ilk sonuçlar son derece umut vericidir." ifadelerini kullandı.

Üniversite bünyesinde kuruluş süreci devam eden İlaç Hammadde Üretim Merkezi'nin bilimsel bilginin ekonomik değere dönüşmesinde kritik rol üstleneceğini vurgulayan Hacımüftüoğlu, söz konusu merkezdeki bilginin laboratuvardan üretim bandına, oradan da hastanın elindeki ilaca dönüştüğü bir köprü olacağını kaydetti.

Hacımüftüoğlu, ilaç geliştirme süreçlerinin yeniden şekillendiğini, Atatürk Üniversitesinin güçlü akademik altyapısı ve dijital araştırma imkanlarıyla bu dönüşümün önemli parçası olduğunu anlattı.

Rektör Hacımüftüoğlu, forum kapsamında Avrupa'nın köklü yükseköğretim kurumları arasında yer alan Krakow Tarım, Gdansk, Silezya Teknoloji, Lodz Tıp, Bialystok, II. Jean Paul Katolik Lublin ve Poznan Yaşam Bilimleri üniversiteleriyle stratejik işbirliği protokollerine imza attı.

Protokoller kapsamında mühendislik, sağlık bilimleri, tarım teknolojileri, yapay zeka, sürdürülebilir kalkınma ve disiplinler arası araştırma alanlarında ortak projelerin geliştirilmesi, akademik hareketlilik programları, bilimsel etkinlikler ve ortak yayın çalışmalarıyla üniversiteler arasındaki bağların daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu
