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Atatürk'ün vefatının 88'inci yıl dönümünde binlerce kişi Dolmabahçe'ye akın etti

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Atatürk'ün vefatının 88'inci yıl dönümünde binlerce kişi Dolmabahçe'ye akın etti Haber Videosunu İzle
Atatürk'ün vefatının 88'inci yıl dönümünde binlerce kişi Dolmabahçe'ye akın etti
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Dolmabahçe Sarayı, Atatürk'ün vefatının 88'inci yıl dönümünde binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Saat 09.05'te sirenler çalınca araçlarından inenler saygı duruşunda bulundu; açıklara yaklaşık 50 gemi ve tekne demirledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yıl dönümünde binlerce kişi Dolmabahçe Sarayı'na geldi. Atatürk'ün mirası TCG Savarona başta olmak üzere yaklaşık 50 gemi ve tekne Dolmabahçe açıklarına demirledi. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla araçlarından inenler saygı duruşunda bulundu. Hayatın durduğu anlar dronla havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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