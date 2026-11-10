Atatürk'ün vefatının 88'inci yıl dönümünde binlerce kişi Dolmabahçe'ye akın etti

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Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yıl dönümünde binlerce kişi Dolmabahçe Sarayı'na geldi. Atatürk'ün mirası TCG Savarona başta olmak üzere yaklaşık 50 gemi ve tekne Dolmabahçe açıklarına demirledi. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla araçlarından inenler saygı duruşunda bulundu. Hayatın durduğu anlar dronla havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı