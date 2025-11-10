Atatürk'ün Vefatının 87. Yıldönümü Törenle Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 87'nci yıldönümünde Anadolu Adalet Sarayı'nda tören düzenlendi. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87'nci yıl dönümünde Anadolu Adalet Sarayı'nın atrium alanında tören düzenlendi. Törene Anadolu Adliyesi Komisyon Başkanı Ahmet Kaya, başsavcı vekilleri ve çok sayıda adliye personeli katıldı. Saat 09.05'i gösterdiğinde sirenlerin çalmasıyla 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.