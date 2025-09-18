Atatürk'ün Üniforması ve Kılıcı GastroAntep'te Sergileniyor

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün üniforması ve kılıcı, GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında 25 Aralık Kahramanlık Panoraması Müzesi'nde sergileniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Nejat Çuhadaroğlu'nun yönetiminde, 25 Aralık Kahramanlık Panoraması ve Müzesi'nde "Diriliş'ten Kurtuluş'a Çanakkale ve İstiklal Harbi" sergisi açıldı.

Çanakkale Deniz Zaferi'nden İstiklal Harbi'ne kadar uzanan sürecin ele alındığı sergide, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mareşal üniforması ile subay kılıcı sergileniyor.

Ayrıca Çanakkale Müstahkem Mevkii Komutanı Cevat Paşa'ya ait tabanca ile Mayın Grup Komutanı Yüzbaşı Hafız Nazmi Bey'e ait subay kılıcı da sergideki eserler arasında yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hisart Canlı Tarih Müzesi Kurucusu Çuhadaroğlu, sergide döneme ait orijinal fotoğraf, belge, obje gibi eserlerin sergilendiğini belirtti.

O dönemleri gençlere ve çocuklara güçlü bir şekilde anlatmak istediklerini dile getiren Çuhadaroğlu, şunları kaydetti:

"Koleksiyonumuzdan derlediğimiz bu sergiyle, milletimizin diriliş hikayesini yeniden hatırlatmayı amaçlıyoruz. Sergide, savaşın cephede ve cephe gerisindeki etkilerini belgeler, objeler ve görseller aracılığıyla ziyaretçiye birebir hissettirmeyi hedefliyoruz. Hisart Canlı Tarih Müzesi olarak, geçmişin sadece hatırlanmakla kalmayıp hissedilmesini sağlamak istiyoruz."