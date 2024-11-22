Üye Girişi
Haberler

Atatürk'ün Turhal'a Gelişinin 94. Yıldönümü Törenle Kutlandı

Atatürk'ün Turhal'a Gelişinin 94. Yıldönümü Törenle Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Turhal'a gelişinin 94. yılı dolayısıyla düzenlenen törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk'ün sevdiği türkülerin seslendirildiği bir program yapıldı. Emekli Tümgeneral Naim Babüroğlu, 'Atatürk ve Cumhuriyet' konulu sunumunu gerçekleştirdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Turhal'a gelişinin 94. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Turhal Belediyesi tarafından Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Atatürk'ün sevdiği türkülerin seslendirildiği programda, Turhal Belediyesi tarafından hazırlanan kısa film izletildi.

Emekli tümgeneral ve tarihçi yazar Naim Babüroğlu, burada "Atatürk ve Cumhuriyet" konulu sunum gerçekleştirdi.

Babüroğlu, Turhal'ın Atatürk'ün Milli Mücadele dönemindeki yolunun üzerinde olduğunu belirterek, "19 Mayıs'ta Samsun, 20-22 Mayıs'ta Amasya, Erzurum ve Sivas kongreleri. Kongrelerden sonra Ankara'ya gidiş. Atatürk, Ankara'ya geldiğinde dönemin en büyük gazetesi The Times, bir manşet atar, 'Bütün dünyanın kuvvetine karşı ulusal bir hareket yaratmak, ne çocukça bir hayal'. Bu çocukça hayal, çok değil, 3,5 sene sonra işgalcilerin hayallerini yerle bir edecek strateji uzmanını tanıtacaktır bize." dedi.

Program sonunda Babüroğlu'na, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ve Turhal Belediye Başkan Vekili Öznur Türk tarafından, Turhal Belediye Başkanı Erdem Ural'ın dedesinin Atatürk'ün Tokat ziyareti sırasında görüştüğünde çekilen fotoğrafı hediye edildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Daylak - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılında hanelerimizin yarısını kendi doğalgazımızla karşılayacağız

2026 yılını işaret etti: Hanelerin yarısının ihtiyacını karşılayacağız

 'Safları sıklaştırın' diyen Kılıçdaroğlu'na adliye önünde coşkulu karşılama

Adliye önünde istediği oldu

 Kılıçdaroğlu'ndan Akşener için olay sözler: Ailemi emanet ederim diyen 'işbirlikçi' çıktı, güvenmem hataydı

Akşener için öyle bir ifade kullandı ki, salon resmen buz kesti
İsrail savaş uçakları Beyrut'ta bir binayı yerle bir etti! Dehşet anları kamerada

Gözü dönmüş bunların! Başkentin göbeğinde yaptıklarına bakın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

WhatsApp'ta sesli mesaj nasıl yazıya çevrilir? WhatsApp'ın yeni özelliği ses kaydı nasıl yazıya dönüşür? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 22 Kasım Cuma Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! EMEKLİ ZAM HABERLERİ! SSK BAĞ-KUR 2025 Ocak emekli zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olur? ASGARİ ÜCRET HABERLERİ! Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2025 asgari ücret ne zaman açıklanacak? TÜRKİYE-MACARİSTAN BASKETBOL MAÇI İZLE! Türkiye Macaristan maçı şifresiz mi, hangi kanalda? MasterChef'te 3. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef'te eleme adayı kim oldu? Milli maç ne zaman? Türkiye A Milli Takım play-off maçı ne zaman oynanacak? Mehmet Dönmez kimdir? İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez kaç yaşında ve nereli? İskenderun Belediyesi hangi parti? İskenderun Belediye Başkanı kimdir? Türkiye play-off turunda kiminle eşleşti? A Milli Takım play-off turunda kiminle oynayacak? İskenderun nerede, nereye bağlı? İskenderun'da gezilecek yerler neresi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.