Isparta'da Atatürk'ün sevdiği kokular sergilendi

Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği kokular, Isparta'daki Misparta Koku Müzesi'nde sergileniyor. Müze, Atatürk'ün kullandığı kolonyanın orijinal şişesini de ziyaretçilere sunuyor.

Cumhuriyet'in kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği kokular, Isparta'daki müzede sergilendi.

Kentteki Misparta Koku Müzesi ve Atölyesi, Atatürk'ün Isparta'ya gelişinin 96. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, özel bir koleksiyona da ev sahipliği yapıyor.

Müzeyi gezen Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, müzenin anlamlı bir koleksiyona ev sahipliği yaptığını, Atatürk'ün kullandığı kolonyanın orijinal şişesinin de burada sergilendiğini söyledi.

Başdeğirmen, "Atatürk'ümüzün kullandığı kolonyayı koklama imkanı bulduk. Az miktarda kalmış olan bu kolonyayı buraya kadar getirdik. Koleksiyon sahibi bize büyük kolaylık sağladı. Burada Atatürk'ün kullandığı kolonyanın orijinalini sergiliyoruz." dedi.

Misparta Koku Müzesi ve Atölyesi Küratörü Meryem Karakurt Göksal, ziyaretçilerin sergi sırasında duygusal anlar yaşadığını ifade etti.

Müzede ayrıca bilimsel yöntemlerle kişiye özel parfüm tasarımları da yaptıklarını belirten Göksal, "Kişinin geçmişte kullandığı ve hafızasında yer etmiş kokuları belirli bir sistemle bir araya getirerek kişiye özel parfümler hazırlıyoruz." diye konuştu.

Ankara'dan gelen ziyaretçilerden Hakan Emin Önal da sergilenen kokunun etkileyici olduğunu dile getirerek "Atatürk'ün kullandığı koku olması onu daha da değerli kılıyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammed Enes Yapalıkan
