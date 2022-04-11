Atatürk'ün Seferihisar'a gelişinin 88. yıl dönemi kutlandı - Haberler

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Atatürk'ün Seferihisar'a gelişinin 88. yıl dönemi kutlandı

AA - Cemrecan Tutar - Güncel
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Atatürk'ün Seferihisar'a gelişinin 88. yıl dönemi kutlandı

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Seferihisar'a gelişinin 88. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Seferihisar'a gelişinin 88. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanındaki törende Kaymakam Naci Aktaş Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, "Atatürk sayesinde bizi yanlış yola sürüklemek isteyenlere karşı her daim savunacağımız bir sözümüz, duruşumuz var. Yılgın ve yorgun hissettiğimizde bugünlere kolay gelmediğimizi ve kolay kolay da vazgeçmeyeceğimizi hatırlatan bir mücadele olduğunu biliyoruz. Bugün bu sokaklarda yürürken bu mücadeleyi veren liderin yürüdüğü yollarda, geçtiği caddelerde yürüdüğümüzü hatırlamamız ve hissetmemiz gereken bir gün." ifadelerini kullandı.

Seferihisar Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ve Seferihisar Çocuk Belediyesi Halk Dansları ekibi gösteri sunduğu törene, Seferihisar Jandarma Muhabere Eğitim Komutanı Albay Feridun Çağlayan, siyasi parti temsilcileri, daire müdür ve amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

AA / Cemrecan Tutar - Güncel

Mustafa Kemal Atatürk, İsmail Yetişkin, İstiklal Marşı, Cumhuriyet, Güncel, Haberler

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