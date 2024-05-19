Atatürk'ün Samsun'a Çıkışının 105. Yıl Dönümünde Yürüyüş Düzenlendi
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 105. yıl dönümünde Samsun'da gençlik ve bayrak yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe katılanlar çeşitli marşlar söyleyerek Atatürk'ün izinde yürüdü. Yürüyüşte 1919 metrelik Türk bayrağı açıldı ve izciler bando takımı eşlik etti.
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 105. yıl dönümünde kentte yürüyüş düzenlendi.
Atakum ilçesindeki Çobanlı İskelesi'nden başlayan "Gençlik ve Bayrak Yürüyüşü"ne katılanlar, yol boyunca çeşitli marşlar seslendirdi.
Atakum Gençlik Merkezi önünde sona eren yürüyüşte katılımcılar, 1919 metrelik Türk bayrağı açtı. Yürüyüşe izciler bando takımı ile eşlik etti.
Vatandaşlar da ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak yürüyüş yapanlara destek verdi.